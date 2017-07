OG3NE-zussen nemen in besloten kring afscheid van hun moeder

FIJNAART - De drie OG3NE-zussen Lisa, Amy en Shelley namen zaterdagmiddag afscheid van hun moeder. Isolde Vol-Malee overleed woensdag op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Het laatste afscheid vond plaats in Dordrecht.

Isolde lag in een witte kist met daarop prachtige bloemen. Het verdrietige afscheid vond plaats in besloten kring. Frans Bauer was samen met zijn vrouw Mariska ook aanwezig. Hij is namelijk een goede vriend van de familie.



Isolde was inspiratiebron

Lisa, Amy en Shelley en hun vader Rick namen met persoonlijke toespraken afscheid van hun Isolde. Tijdens de intieme afscheidsdienst was er natuurlijk veel muziek met liedje waar het hechte gezin bijzondere herinneringen aan had. Natuurlijk ook ‘Lights and Shadows’ waarmee OG3NE schitterde op het Eurovisie Songfestival en waar hun moeder de inspiratiebron voor was.



Zang was er van ZO! Gospel Choir en Jeroen van der Boom. Die zorgde voor een speciaal moment met het nummer ‘Beeld zonder Geluid’.



LEES OOK: OG3NE bedolven onder steunbetuigingen na overlijden moeder Isolde



Met een voorgedragen speech richtte Isolde het woord tot haar dochters, echtgenoot en familie. Ze stak de aanwezigen een hart onder de riem en moedigde haar gezin aan de wereld een klein stukje mooier te maken.



Veel te jong

Isolde Vol was ondanks haar ziekte aanwezig in Kiev om haar dochters aan te moedigen tijdens het Eurovisie Songfestival. Uiteindelijk behaalden Lisa, Amy en Shelley de elfde plaats. Kort na het songfestival besloot Isolde te stoppen met haar behandeling tegen kanker. Ze overleed woensdag op veel te jonge leeftijd.