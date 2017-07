NAC wint oefenduel van FC Volendam; ook winst voor andere Brabantse clubs

OUD GASTEL - NAC heeft zaterdagmiddag een oefenwedstrijd gewonnen van FC Volendam. De wedstrijd eindigde met 2-1 in het voordeel van de Bredanaars. De treffers kwamen van Thierry Ambrose en Pablo Mari.

De goal van FC Volendam werd in de achtenzestigste minuut gemaakt door Dylan Mertens.



Tijdens de vierendertigste minuut werd het spel stilgelegd om een eerbetoon te brengen aan Ajax-speler Abdelhak Nouri, die zware hersenschade opliep nadat hij vorige week in elkaar zakte tijdens een oefenduel met Werder Bremen. Nouri heeft rugnummer 34.RKC Waalwijk won zaterdagmiddag ook een oefenwedstrijd. Tegen Waalwijkse Selectie won RKC met 9-0. In de eerste helft scoorde de ploeg slechts twee doelpunten. In de tweede helft kon het publiek maar liefst zeven keer juichen.Ook FC Eindhoven deed goede zaken. Tegen SV Valkenswaard wonnen de Eindhovenaren met 11-1. Helmond Sport won de eerste oefenwedstrijd van het seizoen. Tegen een combinatieteam van MULO en Helmondia was de ploeg met 5-0 te sterk.