Marianne Vos zegeviert in BeNe Ladies Tour, wielrenster wint tijdrit

SINT-LAUREINS - Wielrenster Marianne Vos heeft de leiding genomen in de BeNe Ladies Tour. De dertigjarige Brabantse won zaterdagavond een tijdrit. Eerder op de dag werd Vos in de tweede etappe nog tweede achter Elinor Barker.

Vos overbrugde de tijdrit van ruim tien kilometer in 12 minuten en 59 seconden. Monique Tenniglo was drie seconden langzamer. De Australische Annette Edmondson werd derde.



De Brabantse Vos is bezig met haar rentree na een sleutelbeenbreuk. Donderdag ging ze in de etappekoers door Nederland en België voor het eerst weer de weg op. De wielrenster uit Babyloniënbroek kwam toen ten val. Zaterdag maakte ze het met de tijdrit weer helemaal goed.