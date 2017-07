'Al zingen we zo vals als konijnen', het doel van de Eindhovense Carmina Burana is toch geslaagd

Een koor van honderd zangers en een symphonieorkest zorgen voor een vol podium in het Vonderkwartier in Eindhoven.

Een vol plein in het Vonderkwartier in Eindhoven bij de uitvoering van de Carmina Burana

EINDHOVEN - Ze klinken echt niet allemaal loepzuiver, de noten uit de kelen van het Eindhovense Vonderkoor. Het koor treedt zaterdag op met hun versie van de Carmina Burana, het meesterwerk van Carl Orff. Maar de hoge noten zijn dan ook niet het hogere doel van deze uitvoering, het gaat om de toekomst van de wijk het Vonderkwartier.

Ruim honderd zingende wijkbewoners, evenveel vrijwilligers en het Eindhovens symphonieorkest werken mee aan deze productie. Het idee ontstond twee jaar geleden bij wijkbewoner Don Hansen, nadat er een vrouw twee weken dood had gelegen in een huis in de wijk.

Die gebeurtenis maakte nog eens pijnlijk duidelijk dat mensen van elkaar aan het vervreemden zijn. Ouderen trekken weg uit de wijk en de nieuwe bewoners kennen elkaar niet meer.



Meer oog voor elkaar, dat wilde Hansen bereiken. Daarom bedacht hij dit project. Met veel bewoners samen werken aan iets groots, en zo mensen dichter bij elkaar brengen.Een eerste uitvoering hebben ze al gehad in het Eindhovense parktheater. Zaterdag was de tweede uitvoering, midden in de eigen wijk, op het Lodewijk Napoleonplein. Het plein stond hartstikke vol. Honderden mensen wilden hun buurtgenoten horen. En ze zijn ethousiast.Opnames van de Carmina mag niemand maken, vanwege een rechtenkwestie. De mensen in het Vonderkwartier hebben al een rekening van duizenden euro's gekregen van de erfgenamen van Orff voor de uitvoering van het magistrale werk van de componist. Maar voor wie het weten wil. Het klinkt ongeveer zo: