Carport vat vlam, bewoners vluchten via raam

De schade is aanzienlijk. (Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision)

HELMOND - Een carport van een huis aan de Hendrik van Ekertstraat in Helmond is in de nacht van zaterdag op zondag vernield door brand. Het vuur brak rond halfdrie uit bij een auto die onder de carport stond.

Door de brand zijn ook ruiten van het huis gesprongen.



Bewoners slapen

Voorbijgangers zagen het vuur en waarschuwden de brandweer. Het lukte de slapende bewoners wakker te maken. Zij konden hun huis via het raam verlaten.



De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht