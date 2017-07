142 kilometer per uur waar je 50 mag, snelheidsduivel kan rijbewijs inleveren

HAPERT/EINDHOVEN - Bij controles in Hapert en Eindhoven konden in de nacht van zaterdag op zondag vier automobilisten hun rijbewijs inleveren. Een bestuurder reed met een snelheid van 142 kilometer per uur waar vijftig is toegestaan.

De controles werden gehouden op de Professor Doctor Dorgelolaan in Eindhoven en op de N284 in Hapert.

In totaal werden 430 blaastesten afgenomen. Elf bestuurders bleken te veel te hebben gedronken. Eén van hen moest zijn rijbewijs inleveren.

Ook raak in Veghel

Bij andere snelheidscontroles in de nacht van zaterdag op zondag in Veghel en Eindhoven werden ook drie hardrijders betrapt. Ook zij konden hun rijbewijs inleveren. De drie reden meer dan vijftig en zelfs zestig kilometer per uur te hard.



Bij deze controles konden ook twee bestuurders hun rijbewijs inleveren omdat ze met te veel alcohol op achter het stuur zaten.