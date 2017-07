Politiebusje slaat over de kop na botsing in Oosterhout, drie gewonden

OOSTERHOUT - Bij een ongeluk op de kruising van de Beneluxweg met de Europaweg in Oosterhout is zondagochtend een politiebusje over de kop geslagen. Het busje botste tegen een andere auto. Er zijn drie gewonden gevallen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de twee inzittenden van de auto en om een agent die in het busje zat.

Een tweede agent die ook in het busje zat, is voor de zekerheid nagekeken door ambulancepersoneel. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Volgens een politiewoordvoerder waren de agenten op weg naar een mogelijke inbraak. Deze melding was binnengekomen.



Vermoedelijk hadden ze zwaailicht en sirene aan. Of dit inderdaad het geval was en hoe vervolgens het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht door een ongevallenspecialist van een ander korps.



Verschillende hulpdiensten kwamen ter plekke, waaronder een traumahelikopter. De kruising lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken.Het ongeluk gebeurde rond kwart over tien.