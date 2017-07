Auto ramt gevel huis, bewoners ongedeerd

TILBURG - Een automobiliste heeft zondagochtend een gevel geramd van een huis aan de Elzenstraat in Tilburg. Dit gebeurde na een botsing met een andere auto.

De automobiliste is gewond. Ze is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.



De bewoners van het geramde huis waren in de woonkamer toen de auto tegen de gevel botste, maar zij bleven ongedeerd.