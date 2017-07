Stomdronken automobilist raakt auto, scooter en hekwerk

TILBURG - Een dronken automobilist zorgde zaterdagavond voor een ravage in Tilburg. Een getuige had gezien dat de man bijna een scooter aanreed op de Oerlesestraat en waarschuwde de politie.

De automobilist sloeg daarna de Tafelbergstraat in. Daar reed hij de stop op en raakte hij een geparkeerde auto en een scooter.

Uiteindelijk kwam de auto tegen een hek van een kinderdagverblijf tot stilstand.

De automobilist was zo dronken dat hij nauwelijks op zijn benen kon staan. Een buurtbewoner pakte de autosleutels van de man af. Daarna werd de dronken automobilist door agenten aangehouden.



Uit onderzoek blijkt dat de man meer dan vijf keer teveel had gedronken. Hij moest zijn rijbewijs inleveren.