Zebra geboren in Beekse Bergen, heuse geboortegolf in safaripark

HILVARENBEEK - In safaripark Beekse Bergen is in de nacht van zaterdag op zondag een Grevy-zebra geboren. Het veulen werd zondagochtend ontdekt door rangers.

"Een zebra wordt geboren met al hele lange benen. Op deze manier kan het veulen zich beter verstoppen in de groep", leggen medewerkers van het safaripark uit.



Geboortegolf

In het safaripark is een heuse geboortegolf aan de gang. Eind juni werden al drie leeuwenwelpjes geboren, eind mei kropen drie kuikens van de secretarisvogel uit het ei, eind april zag baby-kameel Amir het levenslicht en begin april werden ook al twee hyena's geboren.



Een jaar geleden groeide het pasgeboren olifantje Madiba uit tot een ware publiekstrekker in de Beekse Bergen. Inmiddels is Madiba één jaar oud en weegt ze vierhonderd kilo.