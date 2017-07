AB Werkt in Veghel zeer verslagen na dodelijk ongeluk bij Haps: slachtoffers werkten er lang

VEGHEL - Bij AB Werkt in Veghel is zeer verslagen gereageerd op het auto-ongeluk, zaterdagmorgen bij Haps, dat aan drie buitenlanders het leven kostte. Het uitzendbureau, waarvoor de drie mannen werkten, spreekt van een ‘droevige gebeurtenis’.

AB Werkt zal er alles aan doen om familie van de slachtoffers zo snel mogelijk naar Nederland te laten komen.



Politie onderzoekt oorzaak

De slachtoffers waren op weg naar hun werk in Rijkevoort toen de wagen waarin ze zaten ter hoogte van de afslag Haps op de snelweg A73 uit de bocht vloog. De oorzaak is nog onbekend. De politie onderzoekt dit.



Volgens een verklaring op de site van AB Werkt waren alle vier de mannen ‘zeer gewaardeerde medewerkers die al enige tijd voor ons werkzaam waren.’



Overlevende verkeert in shock

Bij het eenzijdige ongeval kwamen twee Polen van 22 en 54 en een Roemeen van 28 jaar om het leven. Een 22-jarige Poolse collega, die ook in de auto zat, overleefde de crash. Hij kon na controle in een ziekenhuis naar huis, maar verkeert volgens AB Werkt in een shock.



Het ongeluk gebeurde rond halfzeven. De auto kwam, nadat het uit de bocht was gevlogen, tegen een boom tot stilstand. De drie mannen die omkwamen, overleden ter plaatse.



Plan voor herdenkingsbijeenkomst

Het uitzendbureau wil op een later tijdstip een besloten herdenkingsbijeenkomst houden voor de aanwezige familieleden, collega’s en vrienden van de slachtoffers.



De burgemeester van de Noord-Limburgse gemeente Peel en Maas, Wilma Delissen, zal hierbij aanwezig zijn om haar medeleven te betuigen. De vier mannen woonden in een vakantiepark in Baarlo, dat onder Peel en Maas valt.