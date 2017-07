'Ze zei ja!' Huwelijksaanzoek stel uit Asten op de Zwarte Cross

ASTEN/LICHTENVOORDE - Het is een wel heel bijzondere plek om je 'liefje' ten huwelijk te vragen: De Zwarte Cross. Toon van Houts uit Asten vroeg 'zijn Gemke' zaterdag ten huwelijk op het podium in het Gelderse Lichtenvoorde.

"We hebben al samengewoond in ons eerste huisje en dat ging goed. We zijn al 7,5 jaar met elkaar", zei Toon op het podium van de zogenaamde Loco Arena. Hij pakte de ringen uit zijn broekzak en ging op zijn knieën. "Wil je met me trouwen?"



Feest

Gemke Sauve twijfelde geen moment en zei meteen 'ja'. Het publiek ging uit zijn dak. "Ze zegt ja!", schreeuwt de presentator en het feest barst los. "We hebben een winnaar!" De huwelijksmuziek werd ingestart.



Daarna volgde het onmiskenbare lied 'Een vrijgezel die gaat pas slapen', waardoor Toon nog heel even kon genieten van zijn vrijgezellentijd.