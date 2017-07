Jan. F. nu in België opgepakt voor leidende rol in paardenvleesschandaal

BREDA/DEN HAAG - De beruchte vleeshandelaar Jan. F. uit Breda is onlangs in België opnieuw gearresteerd in een groot Europees paardenvleesschandaal. De 67-jarige F. werd in België gearresteerd op bevel van Europol, het Europese samenwerkingsverband van de politie. In de zaak zijn in Spanje nog 65 verdachten opgepakt, zo maakte Europol zondag bekend.

F. leidde de operatie vanuit de Spaanse provincie Alicante. Hij wordt aangeklaagd voor onder meer valsheid in geschrifte, dierenmishandeling en belemmering van de rechtsgang.

De grootscheepse fraude begon in 2013 toen in Ierland paardenvlees werd ontdekt in hamburgers die alleen rundvlees hadden mogen bevatten. Met het paardenvlees, dat niet voor menselijke consumptie geschikt was, bleek te zijn gerommeld. Zo bleken identificatiechips van dieren te zijn vervalst en ook was met documenten geknoeid. De dieren werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden.

Halalvlees?

Jan F. is in Nederland al eens veroordeeld omdat hij goedkoop paardenvlees verkocht als duur halal geslacht rundvlees. De criminele winst die hij daar mee maakte werd becijferd op 2,6 miljoen euro.



LEES OOK: Bredase 'paardenkoning' Jan F. van Draap bekent vleesfraude

Zijn bedrijf Draap, het omgekeerde van paard, werd in 2013 ook in verband gebracht met toenmalige grote Europese paardenvleesschandaal. In diverse Europese landen werd destijds paardenvlees gevonden in maaltijden met rundvlees op het etiket.

In april werd F. in Spanje ook al opgepakt.