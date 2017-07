Auto ramt gevel van snackbar in Oss

OSS - Een automobilist heeft zondagmiddag de voorgevel van een snackbar in Oss geramd. De bestuurder verloor de controle over het stuur en kwam daardoor niet in het parkeervak terecht, maar tegen het bestelraam.

Het gaat om Restaria Ussen in winkelcentrum de Wolfskooi. Volgens een ooggetuige raakte niemand gewond.