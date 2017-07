Jetro Willems weg bij PSV, Van Ginkel weer voor jaar gehuurd

VERBIER/EINDHOVEN - PSV’er Jetro Willems heeft zondag het trainingskamp van de voetbalclub in het Zwitserse Verbier verlaten. De 23-jarige verdediger krijgt van zijn club de tijd om de onderhandelingen met een nieuwe club tot een goed einde te brengen. PSV heeft inmiddels een akkoord bereikt met een club over de overgang van Willems.

Met welke club PSV akkoord is, is niet bekendgemaakt. De naam Freiburg gaat rond. Maar dat het om deze Duitse club gaat, ontkent technisch manager Marcel Brands nadrukkelijk tegenover PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant.



Willems stapte in 2011 van Sparta Rotterdam over naar PSV. Hij tekende in december vorig jaar nog tot medio 2018 bij. Willems gaf onlangs aan toe te zijn aan een volgende stap in zijn loopbaan.

Van Ginkel opnieuw gehuurd

Zondag werd ook bekend dat Marco van Ginkel opnieuw voor een seizoen op huurbasis voor PSV gaat uitkomen. De Eindhovenaren hebben hierover met Chelsea een akkoord bereikt.



PSV huurde Van Ginkel twee keer eerder van de Engelse topclub. De Eindhovenaren hopen de 24-jarige middenvelder snel te kunnen begroeten tijdens het trainingskamp in Zwitserland.