'Alle boeren zijn homo', PSV breekt al na twee dagen met eSporter Tony Kok

EINDHOVEN - Een eSporter die voor PSV uitkomt, mag best sympathie voor Ajax voelen, maar als hij op de social media zwaar beledigende teksten gebruikt, dan is hij niet langer welkom bij de Eindhovense club. Dat was voor de leiding van PSV reden om te breken met Tony Kok. De mondiale eSport-topper werd afgelopen vrijdag nog trots gepresenteerd.

De clubleiding heeft geconstateerd dat Kok en zijn management tekort zijn geschoten in het delen van informatie over het verleden van de gamer, zo heet het officieel. Kok heeft onder meer 'Alle boeren zijn homo!' getwitterd.



'Niet volledig open kaart'

PSV laat in het persbericht weten dat er een antecedentenonderzoek is gedaan, maar ook dat ‘de andere partij’ niet volledig open kaart heeft gespeeld.



“Het gedrag dat Kok enkele jaren geleden online heeft vertoond, staat dermate ver van de kernwaarden van PSV dat een vervolg van de samenwerking onmogelijk is”, zo probeert de leiding van de Eindhovense club uit te leggen waarom al zo snel is gebroken met Kok. "Dit was een kansloze en vervelende situatie voor hem en voor ons. Er zijn dingen naar buiten gekomen die we niet willen en er zou nog meer boven water komen", vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands.Guus Pennings, manager Marketing & Media van PSV: “Wij betreuren dat. Het is een vervelende ervaring op het speelveld van E-sports, maar daarom ook direct een wijze les.” Kok werd overgenomen van Telstar , het ging om de eerste eSporttransfer in ons land.FIFA-spelletjes beginnen steeds meer op de werkelijke voetbalwereld te lijken. PSV blijft ze in ieder geval serieus nemen, want, laat de club weten: “De ambitie van PSV op het gebied van eSports blijft onverminderd.” Gelukkig maar. Tegenslagen incasseren en ervan te leren hoort ook bij e(top)Sport.