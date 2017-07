Herdenkingsbos MH17-ramp opent, voor elk slachtoffer een boom

VIJFHUIZEN - Drie jaar geleden vertrok vlucht MH17 van Malysian Airlines van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Aan boord 298 mensen onder wie 196 Nederlanders. Boven Oekraïne wordt het vliegtuig geraakt door een raket en stort neer. Niemand overleeft de ramp. Vandaag wordt een Nationaal Monument geopend voor alle slachtoffers. Onder hen waren vijftig Brabanders.

Drie jaar geleden werd rond half vier ’s middags het radiocontact met vlucht MH17 verbroken. De Boeing 777 wordt rondom dat tijdstip door een buk-raket neergehaald. Een doelbewuste actie of een vergissing? En wie is verantwoordelijk?



Veel is na jaren onderzoek nog onduidelijk. Feit is wel dat de vlucht van Amsterdam naar Kuala Lumpur het leven van duizenden mensen voor eeuwig veranderde.



Bomenlint

De nabestaanden van de slachtoffers verenigen zich in de ‘Stichting vliegramp MH17’. Ze maken zich sterk voor het oprichten van een Nationaal Monument. Na maanden werken wordt dit maandag geopend. Op een terrein in Vijfhuizen, vlak bij Schiphol, zijn 298 bomen geplant. Elke boom symboliseert één van de overledenen.



De bomen zijn geplant in de vorm van het zwarte herdenkingslint dat na de ramp het symbool van de stichting is geworden. In het midden komt een openluchttheater waar plaats is voor ongeveer vijfhonderd mensen.



Rondom het bos is een krans van zonnebloemen geplant. De bloemen herinneren aan de plek waar het toestel neerstortte. Bij de opening zijn ongeveer tweeduizend nabestaanden aanwezig. Ook Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima komen naar Vijfhuizen.



Omroep Brabant zendt de opening van het Nationaal Monument live uit op televisie.