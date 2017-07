Etienne Bax doet goede zaken in WK-stand na zege in Duitsland

STRASSBESSENBACH - Zijspancrosser Etienne Bax heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om de wereldtitel. Samen met bakkenist Nicolas Musset was de coureur uit Bergeijk de sterktste in de GP van Strassbessenbach.

Bax en Musset vertrokken in beide manches van kop af en zagen de zege nooit in gevaar komen. Bax’ broertje Robbie eindigde in de bak van Daniel Willemsen als tweede in de daguitslag.