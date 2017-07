Marianne Vos viert rentree met eindzege BeNe Ladies Tour

ZELZATE - Marianne Vos heeft haar terugkeer in het peloton opgesierd met de eindzege in de BeNe Ladies Tour. De veelvuldig wereldkampioene uit Babyloniënbroek won zondag naast de titel ook de laatste etappe.

De slotrit had de start en finish in het Belgische Zelzate. Vos was de snelste in de massasprint. Zaterdag had ze de leiderstrui al veroverd na de individuele tijdrit in Sint-Laureins.