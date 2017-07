PSV tevreden over gelijkspel met Monaco: 'Er deden grote jongens mee' [VIDEO]

LA CHABLE - In de derde oefenwedstrijd in de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen speelde PSV zondagavond niet alleen tegen de sterkste tegenstander, maar ook de beste wedstrijd. De Franse kampioen AS Monaco werd in Zwitserland op 0-0 gehouden. ‘We kunnen tevreden zijn.’

“Het was een fantastische tegenstander en er dezen grote jongens mee. Hartstikke goed dat we ze goed partij konden bieden”, glunderde Davy Pröpper na afloop. Bij de Franse ploeg speelden onder mee Radamel Falcao en Kylian MBappé mee.



“Met een beetje geluk hadden we kunnen winnen, ook al kregen zij ook goede kansen. We kunnen tevreden zijn. Al met al was het een hele goede oefenwedstrijd.”Pröpper toonde zich bovendien verguld met de terugkeer van Marco van Ginkel , die wederom wordt gehuurd van Chelsea. “Ik ben zeker weten blij met zijn komst. Als er één is die ik er bij PSV graag bij heb, is het Marco van Ginkel wel. Hij heeft ’t bewezen en is een echte aanwinst.”Tegenover de komst van Van Ginkel staat het vertrek van Jetro Willems. Joshua Brenet, die een goede wedstrijd speelde tegen Monaco, lijkt die plek in te gaan vullen. “Het biedt zeker perspectief en ik probeer mijn kans met beide handen te grijpen. Het maakt me niet uit op welke positie ik kom te spelen, als ik maar speel. Ik ga er vol voor.”