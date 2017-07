Koen de Kort lyrisch na etappzege Bauke Mollema: 'Wat een fantastische race!'

LE-PUY-EN-VELAY - Wielrenner Bauke Mollema leverde zondag een fantastische prestatie in de Tour de France. Het zorgde voor een euforisch gevoel bij Koen de Kort, Mollemas ploeggenoot bij Trek Segafredo. ‘Een fantastische overwinning!’

“Wat een geweldige race om een etappezege te boeken door mijn ploeg- en landgenoot!”, twitterde de renner uit Liempde.



“De druk valt nu weg. Hopelijk wordt het wat vrijer koersen, nu, want het móét nu niet meer”, zei De Kort over de eerste etappezege van zijn ploeg. “Ik heb ook het idee dat het steeds beter gaat met Contador. Hij voelt zich goed. We hebben nog steeds kansen in de bergen.”De Kort gaf toe dat de ritzege ook nodig was voor het moraal van de ploeg. “We zaten wel redelijk ver van het gewenste scenario. Alberto verloor al snel veel tijd en we hadden toch gehoopt om voor het podium mee te doen. Daar staan we ver vanaf. Het opent wel de mogelijkheden om mee te doen aan ontsnappingen en dat we die nu hebben, is wel mooi.”