Auto aan Witte Muntstraat in Vught in brand gestoken

VUGHT - Een auto is zondagnacht rond drie uur aan de Witte Muntstraat in Vught door brand verwoest. Buurtbewoners probeerden het vuur met een tuinslag te blussen, maar ze konden niet voorkomen dat de wagen uitbrandde.

Even voor de brand hoorden buurtbewoners in de straat mensen lopen. Even later hoorden ze een klap en daarna ontdekten ze de brand. De politie gaat er vanuit dat de brand is aangestoken.



De voorkant van de wagen brandde volledig uit, maar ook op het achterwiel van de auto lagen aanmaakblokjes.

Niks over van auto

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de auto moet als verloren worden beschouwd.