Moeiteloos op naar de 31 graden op woensdag

EINDHOVEN - Dinsdag en vooral woensdag wordt het weer behoorlijk warm in onze provincie. Woensdag loopt de temperatuur in het oosten van de provincie volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup zelfs 'moeiteloos' op tot een tropische 31 graden.

Dit betekent wel dat er woensdag aan het eind van de middag onweersbuien op de loer liggen om de warmte te verdrijven.



Na een bewolkte morgen met hier en daar wat regen, kunnen we ook maandagmiddag al genieten van een lekkere zomerse middag met een temperatuur van zo'n 24 graden en behoorlijk wat zon.

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag is het dan vrij helder. Met een graad of twaalf moet het pakken van een goede nachtrust geen probleem zijn.

Op en top zomerweer

Dinsdag loopt de temperatuur dan snel op tot 28 à 29 graden. Op en top zomerweer met veel zon, enkele stapelwolken en een matig briesje in Brabant. Slapen in de nacht naar woensdag is dan wellicht wat lastiger. Volgens Bloem moeten we namelijk rekenen op een benauwde nacht.

De opmaat tot de warmste en meest benauwde dag van de week: de woensdag dus. Een dag waarop zeker ook de lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zich moeten voorbereiden op de hitte.