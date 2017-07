'Onze Joyce wordt bedreigd, terwijl een andere Joyce Nouri beledigde', gezin is bang

EERSEL - Slechter dan nu kon de zomervakantie van Louis Maas, zijn vrouw Joyce en hun twee dochters niet beginnen. Het gezin uit Eersel ontvangt al dagen dreigtelefoontjes, nadat de naamgenoot van moeder Joyce ‘Fuck Nouri’ op Facebook had geschreven.

"Mijn Joyce roept niet van zulke stomme dingen", verdedigt Louis zijn partner op Facebook. Het gezin heeft maandagochtend aangifte gedaan bij de politie.



Nadat vorige week bekend werd dat Ajax-voetballer Abdelhak Nouri ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen, stroomden de steunbetuigingen aan zijn adres binnen. Ook op sociale media staken mensen de Ajacied en zijn familie massaal een hart onder de riem met teksten als Stay Strong Appie.



Niet iedereen kon deze vorm van steun waarderen. "Denken mensen nu werkelijk dat Facebookberichten met Pray 4 Nouri enig effect hebben", schrijft ene Joyce vorige week op Facebook. Een paar uur later voegt ze er nog Fuck Nouri aan toe. En daarop begon de ellende voor Louis en zijn gezin.



Angst

Mensen dachten namelijk dat zijn Joyce, een dwarsfluitlerares uit Eersel, de boosdoener was en deelden vervolgens haar telefoonnummer op sociale media. "We worden thuis telefonische bedreigd (o.a. door Ajax-supporters)", schrijft Louis. "We hebben echt angst dat ons iets wordt aangedaan."



Louis heeft met een eigen Facebookpost nog geprobeerd om duidelijk te maken dat zijn Joyce niet de Joyce van de ‘Fuck Nouri’-tekst is. Zijn oproep is inmiddels bijna zeshonderd keer gedeeld en kan rekenen op veel steun, maar het kwaad is al geschied.



'Hopen dat het wegebt'

De familie wil nu vooral rust. "We willen weer overgaan tot de dagelijks gang van zaken in de hoop dat daarmee alles wegebt", laat Louis aan Omroep Brabant weten.