'Grote jongens' bestelen 12-jarige, duo vast

WAALWIJK - Twee jongens zijn maandagochtend aangehouden vanwege het bestelen van een paar kinderen in het Willaertpark in Waalwijk. De diefstal vond donderdagmiddag rond halfvijf plaats.

Een 12-jarige jongen die donderdag op het speelveld in het park aan het voetballen was met zijn vriendjes kreeg het daar aan de stok met een kleine jongen. Die ging weg, maar kwam terug met drie grote jongens. Die namen een van de voetballers in de houdgreep en gingen er met zijn rugzak vandoor. Daarin zat zijn mobiele telefoon en die van een vriendje.



Bedreigd met schaar

De politie vermoedt dat deze drie jongens ook betrokken waren bij het bestelen van een 14-jarige jongen. Hij werd bedreigd met een schaar en ze gingen er met zijn geluidsbox vandoor.



De aangehouden jongens zijn een 15-jarige Tilburger en een 17-jarige Waalwijker. De politie onderzoekt wie de derde jongen was.