Willem II haalt Arsenal-middenvelder met verleden in eredivisie: 'Dat is een voordeel'

TILBURG - Willem II heeft zich versterkt met Daniel Crowley. De negentienjarige middenvelder komt over van Arsenal, hij tekende maandag een contract tot de zomer van 2020.

Afgelopen seizoen speelde hij een half jaar op huurbasis voor Go Ahead Eagles, hij is dus al bekend met het Nederlandse voetbal. "Dat zie ik uiteraard als een voordeel. Ik weet wat er gevraagd wordt en hoe hier gevoetbald wordt."



De afgelopen seizoenen werd Crowley verhuurd aan Barnsley, Oxford United en Go Ahead Eagles. De jongeling wilde zelf nu een definitieve overstap maken naar een nieuwe club. "Ik wil in het veld belangrijk zijn en me als speler ontwikkelen. Dat kan ik alleen als ik speeltijd en vertrouwen krijg, ik heb het gevoel dat ik dat hier bij Willem II ga krijgen."



Joris Mathijsen is blij met de komst van Crowley. "We zijn ontzettend blij dat wij een talent als Daniel aan ons weten te binden. Daniel past goed in onze mix van jonge potentie en ervaren krachten", aldus de technisch directeur.





Willem II heeft wel een verleden met Engelse spelers. In het verleden waren onder anderen Brian Louie Doremalen, Mark Farrington, Chris Guthrie, Joe Keenan, David Loggie, Kevin Maddock en Rob McDonald actief voor de Tricolores.