Indringende beelden liquidatie Johan van Boxtel in Opsporing Verzocht

EINDHOVEN - In de uitzending van Opsporing Verzocht worden dinsdag beelden getoond van de moord op Eindhovenaar Johan van Boxtel. De 32-jarige Eindhovenaar werd in de vroege ochtend van de 7e mei op de Memlincstraat in zijn woonplaats doogeschoten voor het huis waar hij verbleef. Op de beelden zijn de vermoedelijke daders te zien.

Het gaat volgens de politie om indringende beelden. De politie laat het materiaal zien na overleg hierover met de nabestaanden.



Het slachtoffer is een bekende van de politie. De politie sluit daarom niet uit dat de aanleiding voor de moord in het criminele milieu moet worden gezocht.



LEES OOK: Doodgeschoten Eindhovenaar is Johan van Boxtel (32)

Relatie met Hasselt in België?

Uit onderzoek is gebleken dat Van Boxtel op 3 mei naar het Belgische Hasselt is vertrokken. Daar heeft hij ook de nacht doorgebracht. De politie vraagt daarom speciale aandacht van kijkers uit die omgeving. Mogelijk is er een verband tussen dit bezoek en de moord enkele dagen later.



De politie hoort graag wat Van Boxtel in Hasselt heeft gedaan en wie hij daar heeft ontmoet. In de uitzending van dinsdag is ook een reconstructie van de laatste periode van het leven van Van Boxtel te zien.

LEES OOK: Wie zag Johan van Boxtel kort voor zijn dood? Liquidatie bij Bureau Brabant

Dat er beelden zijn van de liquidatie van de Eindhovenaar, kwam al eerder naar buiten. Toen wilde de politie echter niet ingaan op wat er precies op de beelden te zien is.



Opvallend is dat de familie van Johan van Boxtel de afgelopen tijd tot twee keer toe werd getroffen door brand. In beide gevallen ging het om brand in autobedrijven van de familie.

Opsporing Verzocht is dinsdag 18 juli om 20.30 uur te zien op NPO 1. De uitzending wordt op woensdag 19 juli herhaald om 11.40 uur op NPO 2.