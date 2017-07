Strandklaar met kwasten, make-up en wax (au!!!)

BREDA - De zomervakantie leek ver weg, maar opeens is het zover. Voor wie een sportschoolabonnement had maar nooit ging, heeft Omroep Brabant een tip.

Want een keiharde sixpack is haalbaar, zonder spierpijn en zonder zweet. Het enige wat je nodig hebt, zijn wat kwasten en make-up.



Melaney Slingerland uit Oosterhout is student visagie aan De Visagieschool in Breda. Zij creëert met verschillende soorten bronzers en highlighter een 'wasbordje.'Maar of deze killerbody voor altijd blijft zitten, dat is nog maar de vraag. "Het is gewoon make-up, dus het gaat er weer af. Ook met waterproef make-up blijft het niet zitten", aldus Melaney.Strandklaar = weinig haar. The Waxbar in Breda is vrijwel elke dag volgeboekt. En het is al lang niet meer een vrouwending. Medewerkster Deborah Souhuwat: "We zien dat steeds meer mannen de stap durven te zetten."Ze komen niet alleen voor het ontharen van hun borstkas of oksels. Ook zij doen aan ‘Brazilian waxes’ (het bewerken van de schaamstreek). Pijnlijk of niet, het is ieder jaar razend druk in de zomerperiode."Normaal gesproken kunnen klanten een dag van tevoren nog bellen voor een afspraak. Maar dat kan nu gewoon niet meer. Je moet zeker twee weken van tevoren je afspraak inplannen."