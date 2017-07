Oosterhouter knijpt keel van vriendin dicht: 'Ik maak je kapot!'

OOSTERHOUT - Een 32-jarige Oosterhouter is zondagavond rond zeven uur aangehouden in de wijk Oosterheide in zijn woonplaats. De man had zijn 28-jarige vriendin mishandeld en bedreigd. Ook heeft hij daarbij de keel van de vrouw dichtgeknepen.

De vrouw kwam zondagavond bij de man langs om kleding en haar autosleutel op te halen. Toen ze weer in haar auto wilde stappen, sloeg de man zijn arm om haar nek en kneep haar keel dicht. Ook schreeuwde hij dat haar kapot zou maken.



T-shirt kapot

De Oosterhouter trok ook de autosleutel uit het contactslot. Vervolgens greep hij haar opnieuw bij haar nek en trok haar T-shirt kapot. De vrouw viel, maar wist alsnog te vluchten.



De vrouw deed aangifte. De man is aangehouden en zit nog vast.