Onderzoek naar dood Savannah: sloot drooggelegd in zoektocht naar telefoon en portemonnee

BUNSCHOTEN - De sloot waarin 14-jarige Savannah uit Bunschoten dood werd gevonden, wordt deze week drooggelegd. Dit gebeurt omdat haar portemonnee en haar telefoon nog steeds niet zijn gevonden, laat het Openbaar Ministerie weten. Een 16-jarige jongen uit Den Bosch wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Eerder zochten duikers en speurhonden al op de plek waar Savannah op 4 juni werd gevonden en op de plek waar haar fiets werd aangetroffen. Maar de telefoon en de portemonnee werden toen niet gevonden.



Het OM denkt dat de spullen van groot belang kunnen zijn voor het onderzoek en heeft daarom besloten om de sloot droog te leggen.



Het gaat om een zwarte, glad leren enveloppe portemonnee met een goudkleurige rits met hieraan een goudkleurig labeltje. De telefoon is een zwarte Samsung Grand Prime S6 en zat vermoedelijk in een zwart hoesje met gouden randen. Iedereen die informatie over deze twee spullen heeft, kan zich melden bij de politie.



Verdachte ontkent

Savannah raakte op 1 juni vermist en werd drie dagen later gevonden bij industrieterrein De Kronkels in Bunschoten. Op 5 juni werd een 16-jarige Bosschenaar aangehouden. Hij zit nog vast en ontkent iets met haar dood te maken te hebben.



De twee zouden elkaar kennen via sociale media en hadden op de dag van Savannahs vermissing afgesproken. Op beelden is het tweetal te zien. Hij heeft verklaard dat ze samen op het gras zaten toen Savannah ineens wegliep.



Later is bij hem thuis de fietssleutel van Savannah's fiets gevonden, haar fiets werd vijf kilometer van haar lichaam gevonden.