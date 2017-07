Help! De (klein)kinderen hebben vakantie

EINDHOVEN - De vakantie is begonnen: voor kinderen een feest. Voor ouders soms een ware hersenbreker. Want als je niet in het onderwijs werkt, is de kans groot dat je baas nee zegt tegen zes weken vrij. En wat doe je dan met je kroost? Vaak zijn opa en oma 'de klos'.

Er zijn natuurlijk genoeg inventieve grootouders die de leukste uitjes en activiteiten voor hun kleinkinderen zo uit de mouw schudden. Voor degenen die met hun handen in het haar zitten hoe de kids te entertainen deze weken, biedt Omroep Brabant inspiratie.



Huis tuin en keuken-vermaak

Blijf je het liefst in en om het huis dan kun je de kinderen geen groter plezier doen dan lekker kliederen met water. Met de verwachte temperaturen deze week is deze doe-het-zelf-waterbaan een gegarandeerd succes. Gooi je petflessen dus niet meteen weg en gooi je creativiteit in de strijd.



Bellenblazen raakt nooit uit de tijd. Met deze bellenblaas-bijvul-tap maak je het helemaal van deze tijd en maak je het jezelf een stuk makkelijker. Want iedere ouder weet dat de potjes bellenblaas vaker leeg op grond eindigen dan dat er bellen in de lucht geblazen worden.



Wellicht nog praktischer: pak een dikke rol tape en plak het potje vast aan de pergola, het speelhuis, de tafelpoot etcetera. Op deze manier is het verspillen van bellenblaas gegarandeerd geëlimineerd.

Voor meer tips voor thuis biedt Pinterest uitermate veel inspiratie.



Ravotten in het speelbos

Gratis en voor niets, lekker buitenspelen. Op steeds meer plekken worden stukken bos aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. Want een ouderwets bos is niet meer genoeg om de jeugd van hun tablets weg te lokken naar buiten.



Daarom ontstaan er op steeds meer plekken speelbossen in onze provincie. Een kleine greep uit het aanbod:

Afgelopen voorjaar is het Speelbos Herperduin in Oss geopend.

In Gilze kunnen de kinderen nu sinds een jaar of twee lekker ravotten in het speelbos van een mysterieuze en verlegen reuzin. Roetsjen van de kabelbaan, water oppompen uit de grond of verdwalen in een doolhof, het kan er allemaal.

In de Oisterwijkse bossen ligt de Speelnatuur van Natuurmonumenten. Een plek waar ook kinderen met een beperking hutten kunnen bouwen en kunnen spelen met water.

Speelgelegenheden tegen kleine vergoeding

Buiten de grote favorieten als de Efteling, Beekse Bergen zijn er nog tal van plekken waar je de kids tegen een wat vriendelijkere entreeprijs een onvergetelijke dag bezorgt.



Bijvoorbeeld natuurspeeltuin De Kleine Bieschbosch in Lage Zwaluwe. In deze nieuwe buitenspeelgelegenheid van maar liefst 26.000 vierkante meter groot is er voor ieder kind iets leuks te doen.



Gloednieuw is speelboerderij het GoudenWoud in Liempde. Urenlang speelplezier gegarandeerd. Klimmen in bomen, kuilen graven, goud zoeken en een blotevoetenpad - een kleine greep uit de activiteiten waar de kids zich op uit kunnen leven. Afgelopen weekend was de opening.Knutselen, bakken, ochtendgymnastiek en nog veel meer is er te doen op de recreatieboerderij van Johan en Caroline in Wagenberg. Heel de zomer lang staan er elke week andere activiteiten op het programma.Kortom, genoeg te doen in onze mooie provincie. Maar hebben ook opa en oma geen tijd om eropuit te gaan met de kids deze zomer dan kunnen ze in de meeste dorpen en steden hun lol op tijdens de jaarlijkse kindervakantieweken.In Breda is het jaarlijkse Brakkenfestival weer begonnen. Ruim vijftienhonderd kids zijn daar de komende dagen onder de pannen. Dit jaar staat er wel een hele originele activiteit op het programma: 'saptrappen'.En wil je de kinderen langer dan een week laten entertainen. Veel organisaties van buitenschoolse opvang verzorgen vaak ook een zomerprogramma, waar je kroost dagenlang vermaakt kan worden. Dus geen reden voor paniek, je gezin komt deze weken echt wel door.