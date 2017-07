Gewonde bij steekpartij in Eindhoven, één persoon aangehouden bij PSV-stadion

EINDHOVEN - Op de Gagelstraat in Eindhoven heeft maandagmiddag een steekpartij plaatsgevonden. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één persoon aangehouden.

De steekpartij vond rond half een op straat plaats. Een man stak met een scherp voorwerp op een persoon in. Niet veel later werd hij aangehouden bij het PSV-stadion.



Of het slachtoffer een man of een vrouw is, is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat de aanleiding voor de steekpartij is.