Brand in tabak bij Philip Morris in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Bij Philip Morris aan de Marconilaan in Bergen op Zoom heeft maandagmiddag korte tijd brand gewoed in een partij tabak. Dat meldt de brandweer.

De brandweer werd rond tien voor één gealarmeerd. Meerdere blusvoertuigen gingen ter plaatse. Het vuur was toen al geblust door de blusinstallatie van het bedrijf.



Tabak

Hoe de tabak in brand kon vliegen is niet bekend. Bij Philip Morris in Bergen op Zoom wordt onder meer speciale tabak gemaakt voor een soort e-sigaret.