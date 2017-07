LIVE vanaf 13.55: Vandaag herdenken we de slachtoffers van vlucht MH17

VIJFHUIZEN/EINDHOVEN - Vandaag staan we stil bij de slachtoffers van vlucht MH17. Precies drie jaar geleden kwamen 298 mensen, onder wie vijftig Brabanders toen hun vliegtuig boven Oekraïne werd geraakt door een raket. Er waren geen overlevenden bij de ramp met vlucht MH17.

De nationale herdenking is deze maandag in Vijfhuizen. Minutenlang klonk er een indrukwekkende stilte. De stilte werd af en toe gevuld met een opstijgend vliegtuig. Na het moment van bezinning klonk er opbeurende muziek .

Evert van Zijtveld, voorzitter van stichting Vliegramp MH17, sprak de verzamelde menigte toe. "Het lijkt lang geleden, maar voor ons is het als de dag van gisteren. Deze dag staat in ons geheugen gegrift", sprak hij. "Er is een leven voor en na 17 juli 2014."



"Met de breuken in het leven komt er ook nieuw licht. Met het puin van gisteren kunt u de weg naar morgen plaveien. Van nabestaan naar voortbestaan", sprak de Hilversumse pastoor Jules Dresmé. Hij stond Hilversumse families eerder bij.



Na de openingswoorden lazen nabestaanden de namen van hun geliefden op. Een voor een werden alle 298 namen genoemd. Zij komen uit tien verschillende landen. Tachtig van hen waren minderjarig.



Onder de 298 slachtoffers waren 196 Nederlanders. Vijftig van hen kwamen uit Brabant. De ramp had een enorme impact. Velen kenden wel iemand die aan boord zat van het neergehaalde toestel. Familieleden, vrienden, buren, clubgenoten, kennissen. Hun levens veranderden voorgoed.



In Vijfhuizen wordt vandaag het Nationaal monument geopend, opgericht door stichting Nabestaanden MH17. Op een terrein in Vijfhuizen, vlak bij Schiphol, zijn 298 bomen geplant. Elke boom symboliseert één van de overledenen.



"De bomen omringen ons", zegt pastoor Dresmé. Ze zijn veelvormig en veelkleurig als uw geliefden. Sterk staan ze daar, met zachte bries door de bladeren en volgens op de takken. Die schuchter een nieuw lied zingen. Op deze unieke plek van verdriet, gedenken en herinneringen groeien hoopvol de wortels van nieuw leven."