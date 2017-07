Toby Aaron werd op z'n hondjes gemaakt

Het 'bouwproject' in een voortuin aan de Herengracht in Drimmelen.

DRIMMELEN - Een bouwproject van negen maanden met als hoogste punt 'op z'n hondjes'. Deze opvallende tekst staat op het geboortebord van de kleine Toby Aaron in een tuin aan de Herengracht in Drimmelen. Zijn vader Bennie van Meel moet lachen om alle toeristen die foto's maken van het bord.

Toen de kersverse ouders thuiskwamen na een nacht in het ziekenhuis, troffen ze het 'bouwbord' in hun voortuin aan. Opa had het gemaakt en daar neergezet.



Voor de fun

"Mijn vader heeft er iets geks van gemaakt. Het is gewoon grappig, voor de fun." Bennie had een soortgelijk bord al eens ergens gezien.

In Drimmelen wemelt het 's zomers van de toeristen. "Voornamelijk op zondag lopen er veel toeristen voorbij, die veel foto’s maken. Als ik dan naar buiten ga met de hond roepen ze dingen als: leuk gemaakt, geweldig en gefeliciteerd!"



"M’n vriendin zei een keer voor de grap tegen vrienden: ja, hij is op z’n hondjes gemaakt. Dat heeft m'n vader, denk ik, gehoord."Dat niet iedereen het grappig vindt, doet Bennie niet zoveel. "Mensen moeten de humor ervan in zien. Zo ben ik: humor."En wat nou als Toby ouder is en zijn eigen geboortebord ziet? "Dan ga ik er even goed voor zitten", lacht Bennnie.