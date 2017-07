Achteruit met de caravan, da's best lastig

EINDHOVEN - De grote vakantie-uittocht is begonnen en dus komen overal in Brabant de caravans weer uit de stalling. Bij de één gaat dat rijden vanzelf, maar voor sommigen is dat een crime. Want zo'n lompe sleurhut achter je auto, dat is best lastig. De oplossing? Een opfriscursus.

Rij-instructeur Arie Recourt spijkert deze weken bijna dagelijks caravanbezitters bij. "Ze willen vooral leren hoe ze achteruit kunnen rijden. En ze willen vaak wat meer zelfvertrouwen hebben als ze met de caravan op pad zijn."



Stoeien op de camping

Vorig jaar ging Pieter den Daas uit Eindhoven voor het eerst met z'n caravan op vakantie. "We waren op de camping nog wel eens aan het stoeien, dan ben je met drie mensen aan het duwen om dat ding op z'n plek te kregen. Toen dacht ik: dat moet dus anders kunnen." Daarom meldde hij zich aan voor een opfriscursus van de ANWB.



Het gaat tijdens de cursus niet alleen om achteruit rijden, maar ook over hoe je spiegelt tijdens het rijden en hoe je een caravan veilig aan- en afkoppelt.



De andere kant op

Maar het achteruit rijden blijft voor veel mensen het lastigst. Een caravan of aanhanger gedraagt zich dan namelijk anders dan je zou verwachten. "Je moet de kant op sturen waar je 'm niet naartoe wil hebben", legt Arie uit.



Druk gebarend loodst hij Pieter de bocht door. En het werkt, want na een uurtje oefenen gaat het achteruit inparkeren bijna vanzelf.



Proef op de som

Pieter had dus al wat caravan-ervaring. Maar onze verslaggever had tot maandagochtend nog nooit met een caravan gereden. Hij probeerde het live in de uitzending van Wakker! en vond het best lastig...