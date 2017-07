Braboneger: 'Voor mij geen Kuip of Ziggo Dome, ik wil show in eigen Willem II-stadion'

TILBURG - Na eigen tv-programma’s en theatershows heeft Steven Brunswijk, bekend als de Braboneger, zijn zinnen gezet op een show in het Koning Willem II-stadion. “Ziggo Dome of de Kuip, daar ben ik niet van. Ik ben in Tilburg opgegroeid dus ik wil het hier doen”, zegt Steven.

Toen Steven drie jaar oud was kwam hij naar Tilburg toe. "Dit is de stad die me gevormd heeft tot wie ik nu ben. Daarom wil ik wat teruggeven aan de stad", zegt de Braboneger. "Al was ik groot genoeg om de Ziggo Dome of de Kuip te vullen, dan nog zou ik dat niet doen."



'Iets teruggeven'

"Het is namelijk zonde dat mensen grote stadions vullen en er eigenlijk niets voor teruggeven", gaat hij verder. Steven wil dat anders doen. "Ik wil niet een show van drie of vier uur geven. Dat is te weinig. Ik wil mensen die een moeilijk jaar achter de rug hebben in het zonnetje zetten."



"Stel iemands auto is kapot of er is iemand met een hoop problemen dan wil ik wat voor ze doen. Dat vind ik origineel, dan houd je de mensen dichtbij je. Alleen een show geven is niet goed genoeg voor mij", redeneert hij.



'Gas geven!'

Inspiratie heeft Steven genoeg voor zijn toekomstige show. "Ik wil mensen het verhaal vertellen van toen ik pas naar Nederland kwam. En ook hoe ik op m’n achttiende in de schulden zat. Je moet hard werken en gas geven en niet anderen de schuld geven. Jij bent de bestuurder van jouw leven", lacht hij.



Wie staat te springen om de Braboneger te zien in het Tilburgse stadion, moet even geduld hebben. "Ik mik op juni 2019."