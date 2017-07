Bossche jongen (16) verdacht van doodslag in zaak-Savannah

BUNSCHOTEN - De jongen uit Den Bosch die vastzit voor de dood van de veertienjarige Savannah uit Bunschoten wordt verdacht van doodslag. De zestienjarige jongen handelde waarschijnlijk alleen. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag laten weten.

Een woordvoerder van het OM liet weten dat er geen aanwijzingen zijn dat er meer mensen betrokken zijn bij de dood van het meisje.



Sloot drooggelegd

Deze week wordt de sloot waarin het lichaam van het meisje werd gevonden drooggelegd, op zoek naar sporen.



Het lichaam van Savannah werd begin juni gevonden in het water bij een industrieterrein in Bunschoten nadat ze een paar dagen vermist was.



Voorarrest

De verdachte uit Den Bosch zit sinds 5 juni vast. Hij moet donderdag voor de rechter verschijnen. Die bepaalt dan of hij langer vast blijft zitten.