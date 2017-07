Deze Brabanders lopen mee met de Nijmeegse Vierdaagse, eentje is nog maar 11!

NIJMEGEN - Nog één nachtje slapen en dan barst het grootste wandelfeest in ons land weer los, de Nijmeegse Vierdaagse. Het is de 101ste editie en ook dit jaar lopen er weer duizenden Brabanders mee.

Tussen al die deelnemers zitten ieder jaar weer bijzondere deelnemers. Zo ook deze drie.



Fred Fisser uit Boxtel (25x)

Fred was 21 toen hij voor het eerst meeliep en dit jaar hoopt hij voor de 25ste keer over de Via Gladiola naar de finish te wandelen. "Ieder jaar geeft het me weer een kick om mee te lopen", vertelt hij. "Alle mensen om je heen zorgen voor een fantastische sfeer."



Ieder jaar loopt Fred de 50 kilometer. Of hij er tegenop ziet? "Nee, ik loop al zo lang. Toen ik vijf was ging ik al bij wandelsportvereniging de Keistampers in Boxtel." De Boxtelaar loopt alleen, maar - zo verzekert hij - bij de Vierdaagse ben je nooit alleen. "Ieder jaar zie je dezelfde mensen. Dat zijn ondertussen bekenden geworden waar je lekker mee kunt kletsen."



Ulrieke Kocken uit Huisseling (voor 't eerst)

Ze is pas elf jaar maar loopt dit jaar zonder te mokken mee met de dertig kilometer. Ulrieke Kocken uit Huisseling loopt mee met het vteam. Dat is een team met alleen maar kinderen die samen lopen en reportages, vlogs en livestreams maken over onderwerpen als vriendschap, vrede en vrijheid.



"Ik had wel zin in een uitdaging en wilde al veel langer meelopen met de Vierdaagse. Dan krijg ik zo'n kruisje en kan ik iedereen laten zien dat ik mee heb gelopen", vertelt de jonge Brabantse.



Kinderen mogen pas meelopen vanaf het jaar dat ze 12 worden. Ulrieke mag 15 december twaalf kaarsjes uitblazen en mocht dus eindelijk mee doen. "Ik heb veel getraind met de stappentrainer. Samen met mama heb ik veel gewandeld als training."Last van spanning zo voor de eerste keer? "Nee, iedereen wenst me succes maar ik vind het eigenlijk helemaal niet spannend. Ik heb er gewoon heel veel zin in."Op de site van de Vierdaagse is te lezen dan Evert-Jan Broekers uit Eindhoven met zijn 75 jaar de oudste debutant is bij de 50 kilometer. "Maar dat is niet helemaal meer waar", legt Broekers uit. Hij liep 47 jaar gelden namelijk al eens mee maar kon het kruisje niet vinden om te laten zien aan de organisatie. Zo dacht hij."Ik was door een magazine aan het bladeren en toen zag ik een foto van dat kruisje en dacht, oh ja dat is hem. Uiteindelijk heb ik het kruisje dus nog wel gevonden maar toen was ik al ingeschreven voor dit jaar. "Waarom Evert-Jan de afgelopen 47 jaar nooit meer mee liep. "Ik had er gewoon geen tijd voor", vertelt hij. "In al die jaren is de organisatie natuurlijk veel veranderd en daarom wil ik er weer eens bij zijn. En ik loop veel hoor. Ik loop ook altijd, als ik in Nederland ben, met de Kennedymars in Someren mee."47 jaar geleden dacht hij na het wandelen nog wel te kunnen gaan werken. "Dat heb ik één dag gedaan maar het was toch te zwaar." Dit jaar dénkt hij er niet eens over om nog iets te doen na het wandelen. "Ik moet er vroeg uit om te starten dus heb tegen de tijd dat ik binnen kom wel een middagdutje verdiend."