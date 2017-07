Hoe strik je een renner voor een criterium? Nou, zo!

VELDHOVEN - John van den Akker heeft de drukste werkdag van het jaar achter de rug. De Veldhovenaar hield maandag in Frankrijk gesprekken met tientallen wielrenners, ploegleiders en managers. Dat alles met een doel: wielrenners vastleggen voor de criteriums, die vanaf maandag (direct na de Tour de France) plaatsvinden.

Beleef zijn koehandel mee in dit dagverslag.



8.00 uur De dag begint vroeg. De wielerploegen zitten niet bij elkaar in de buurt. Ik heb daarom zondagavond een hele planning gemaakt, zodat er zoveel mogelijk bezoekjes kunnen plaatsvinden. Dat doe ik samen met een collega. Met z’n tweeën klaren we deze megaklus.



9.00 uur De renners zitten aan het ontbijt. Het is een rustdag in de Tour, maar dat houdt niet in dat er niet gefietst wordt. De renners maken ook vandaag wat trainingskilometers. Voordat ze op de fiets stappen, probeer ik de eerste coureurs te spreken.



Daar zat ongetwijfeld een gesprek met Bauke Mollema tussen.



De renners zijn aan het trainen. Ik schuif nu aan bij ploegleiders en managers. De renners beslissen niet overal zelf over. Je hebt met meerdere partijen te maken. Het aantal managers neemt alleen maar toe. Al doet geletruidrager Chris Froome zijn zaakjes zelf. Die kan ik rechtstreeks benaderen.De renners zijn terug bij het hotel, lunchen wat en laten zich masseren. Ook nu heb ik tijd om jongens aan te spreken en te overleggen. Zo'n gesprek duurt meestal een minuut of twintig. De organisatoren van de criteriums geven bij mij aan wie ze graag willen hebben en welk budget beschikbaar is. Ik doe de jongens dan een voorstel. Dat gaat allemaal digitaal. Zo kunnen ze het rustig bekijken en digitaal een handtekening zetten. Het komt voor dat een renner meer geld wil hebben, dan moet ik dat terugkoppelen naar het betreffende criterium en kijken of er nog wat mogelijk is. Dat is altijd een spelletje.Er worden op de rustdag diverse persconferenties gegeven. Sommige toppers kan ik rond zo’n bijeenkomst spreken. Die moet je echt opwachten en uitleggen wat je komt doen. Andere renners zitten juist op mij te wachten. Die weten dat er geld te verdienen valt als ik er ben. En nee, ik ga niet zeggen wat een coureur kan verdienen.De meeste wielrenners hebben wat uitgerust en gaan nu richting het diner. Ook dat is een moment om in gesprek te gaan. Ik heb dan al meerdere plekken bezocht. Het is makkelijk als er vier ploegen in één hotel zouden zitten. Als dat zo is heb je geluk. Dit jaar heb ik best wat kilometers moeten afleggen om alle ploegen te kunnen bezoeken. Het is zo’n grote klus, dat we afgelopen vrijdag al in Frankrijk waren. We krijgen niet voor elkaar om alle ploegen op een dag te doen, daarom verspreiden we het over meerdere dagen. Maar dit is echt de drukste dag.De dag zit er nu wel op. De aanbiedingen zijn gedaan. Het is afwachten of we goedkeuringen ontvangen. Renners kunnen met een digitale code ondertekenen. Daar wacht je op. Je hoopt zo snel mogelijk goed nieuws te kunnen brengen richting de criteriums. Als we de organisatoren tevreden kunnen stellen, is het werk geslaagd.Maandag is het eerste criterium al in Boxmeer.