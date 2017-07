Hé, daar zit opeens een politiebureau ...

BREDA - Het eerste pop-up politiebureau van Brabant is maandagmiddag geopend in Hoge Vucht in Breda. Bewoners van de wijk kunnen er terecht als ze iets kwijt willen aan de wijkagent of juist iets van hem willen weten.

Het tijdelijk politiebureau zit in een leegstaand pand in het winkelcentrum en is alleen de komende twee weken open.



Winkelcentrum

Wijkagent Jelle van Abeelen bemant de politiepost. Als hij niet in het winkelcentrum of in het pop-up politiebureau te vinden is, dan maakt hij een ronde in de wijk.



De bedoeling van het pop-up bureau is dat het laagdrempelig is: "Vanmorgen heb ik al een aangifte van winkeldiefstal opgenomen van een ondernemerr en ik heb een vrouw kunnen helpen die vragen had over huiselijk geweld", legt de wijkagent uit.



Contact met bewoners

Eerder hadden wijkagenten in Rotterdam, Zwolle en in Limburg hun eigen pop-up politiebureau. De tijdelijke politieposten zorgden voor beter contact met bewoner, meer voeling met wat er in de wijken speelt en tips in bepaalde zaken.