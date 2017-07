Vader ontvoert 12-jarig zoontje uit instelling, politie vindt hen terug in Goirle

GOIRLE - Een 12-jarige jongen is zondagavond rond halfzeven zonder toestemming door zijn vader meegenomen uit een instelling. De 44-jarige vader uit Den Bosch heeft niet het ouderlijk gezag over zijn zoon. De politie trof vader en zoon enkele uren later aan in Goirle.

Agenten zagen de auto van de Bosschenaar rond tien uur op de Sporenring in Goirle. De politie bracht de jongen terug naar instelling.



De vader is aangehouden. Hij wordt verdacht van het meenemen van de tiener zonder dat hij daarvoor toestemming had.