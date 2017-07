Kermisgangers aangevallen door vijftien man, twee gewonden

OISTERWIJK - Een groepje van drie mannen en twee vrouwen is zondagnacht in Oisterwijk aangevallen door vijftien mannen. Bij de vechtpartij raakten twee mensen gewond. Ook werd er een tas gestolen.

De slachtoffers waren onderweg van de kermis naar het station toen ze ruzie kregen met twee vorbijgangers. Er werd wat over en weer geroepen.



Flinke klappen

Plotseling kwamen er vanaf verschillende kanten jongens op fietsen, brommers en lopend aan. Ze vielen de groep van vijf aan. Er werden flinke klappen uitgedeeld.



Twee mannen van het groepje van vijf raakten gewond aan hun gezicht. Ook bleek een tas van één van de vrouwen verdwenen te zijn.



Camerabeelden

Gewaarschuwde agenten hebben nog naar de verdachten gezocht, maar zij zijn niet meer gevonden. De recherche is op zoek naar getuigen, mogelijke camerabeelden en mensen die iets hebben gehoord of gezien.