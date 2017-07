Marco van Ginkel blij dat hij heel jaar bij PSV speelt: 'Het is gelukt'

VERBIERS - Marco van Ginkel heeft zijn 'eerste' training als PSV'er achter de rug. Maandag keerde hij terug op het veld. Voor de derde keer wordt Van Ginkel gehuurd van Chelsea, nu voor een heel jaar.

Afgelopen seizoen speelde Van Ginkel de tweede helft van het voetbaljaar op huurbasis voor PSV. Hij is dus niet lang weggeweest. "Ik heb een kleine vakantie gehad, ben twee weekjes bij Chelsea geweest en nu ben ik er weer."



Van Ginkel werd al even in verband gebracht met een terugkeer naar PSV, toch duurde het nog wel even voor het rond was. "Een kleine spanning zit er wel op. Het speelde al iets langer. Maar ik ben blij dat ik er ben. Het is lastig omdat er meerdere partijen over gaan. Uiteindelijk moest Chelsea een beslissing nemen. Nu ben ik er, het is gelukt."



Vorig seizoen kwam Van Ginkel in de winterstop, nu sluit hij voor het seizoen al aan. "Het is voor mezelf lekker om er gelijk in te komen. In een half jaartje moet je er gelijk staan. Nu heb ik wat langer de tijd. Nu kan ik meer wedstrijden spelen en ben ik er Europees ook bij. Daar kijk ik wel naar uit."Volgens de aanvallend ingestelde middenvelder moet PSV altijd meespelen om het kampioenschap. "Er we moeten Europees ook nog wat rondes doorkomen. Daar ligt de focus eerst op. Op 27 juli spelen we de eerste wedstrijd, dat schiet al op. Daar werken we nu naar toe."Met de huurovereenkomst tussen PSV en Chelsea tekende Van Ginkel zelf een nieuw contract bij de Engelse club. Denken aan een toekomst als basisspeler van Chelsea doe hij momenteel niet. "Het zit wel een klein beetje in je achterhoofd. Het zal moeilijk worden, maar dat zien we dan wel weer."