Bewoners Bijvang Breda vallen met neus in de boter: 150.000 euro van de Postcode Loterij

BREDA - Zeven bewoners van de Bijvang in Breda zijn aan het begin van de zomervakantie in de prijzen gevallen. Gina Maria, die in de zomer Gaston Starreveld vervangt, kwam vorige week donderdag in de straat maar liefst 150.000 euro verdelen. Daarnaast won een van de bewoners ook een auto van het merk BMW. Dat heeft de Postcode Loterij maandag bekendgemaakt.

Vijf bewoners in de straat wonnen 25.000 euro, twee bewoners mogen ieder 12.500 euro op hun rekening bijschrijven.



Emigreren naar Australië

Bewoonster Eva en haar man wonnen niet alleen 25.000 euro, maar ook de auto. “Mijn man en ik hebben plannen om samen met ons dochtertje naar Australië te emigreren. Mijn broer woont daar ook en het lijkt helemaal het einde. Alleen was het financieel nog lastig”, vertelt ze.



Ook Jolanda won 25.000 euro. “Van dit bedrag ga ik op fietsvakantie en mijn vloer is aan vernieuwing toe.”

Mierlo

Vorige week vielen ook enkele bewoners van de Hersthooi in Mierlo in de prijzen. Roelie Reelick-Van de Wal won maar liefst 62.500 euro en de BMW. Nicky Caris en haar vriend Sander Fransen vielen in de prijzen. Het duo won 75.000 euro.