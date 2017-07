Wie plakt de pleisters en vangt de zatlappen op tijdens de Brabantse feesten?

UDEN - Pleisters plakken, verbandjes leggen en de eerste hulp bij net even te veel alcoholinname. Wie gaat dat straks doen op de Brabantse evenementen? Het Rode Kruis maakt zich zorgen. Er zijn te weinig mensen om alle feesten en festivals te voorzien van vrijwillige EHBO'ers. Daarom start binnenkort een campagne.

Wie over de Udense kermis loopt, ziet hem vlak bij de grote zweefmolen staan. De Rode Kruispost. Deze dagen zitten er nog mensen, maar de vraag naar vrijwilligers is groter dan dat de organisatie aan kan.



Het gaat deze zomer bijvoorbeeld om 9000 vrijwilligers verdeeld over 1800 evenementen. Denk dan bijvoorbeeld aan de Tilburgse en Udense kermis. En later zijn die vrijwilligers weer nodig bij Extrema Outdoor en Paaspop.



Voor veel evenementen is de aanwezigheid van een EHBO-post verplicht. In de vergunning staat zelfs hoeveel EHBO'ers er aanwezig moeten zijn.



1000 vrijwilligers

Deze zomer gaat het Rode Kruis het nog wel redden. Maar voor volgend jaar verwacht het problemen. Daarom dus een campagne in de hoop dat er 1000 nieuwe vrijwilligers zich aanmelden.