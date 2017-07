Honderden mysterieuze maskers in de maak voor een geheimzinnig bloemencorso

SCHIJF - Met nog zeven weken te gaan tot het Zundertse bloemencorso is bij het kleine buurtschap Schijf de corsokoorts nu al tot extreme hoogte gestegen. Waar het op andere bouwlocaties nog een beetje stilletjes is werden in Schijf al honderden figuranten opgetrommeld om geheimzinnige en angstaanjagende maskers te komen passen. Meer dan driehonderd woest uitgedoste figuranten zijn straks nodig om het megalomane ontwerp ‘Op handen Gedragen’ door de straten van Zundert te trekken.

Buurtschap Schijf bouwt dit jaar Op Handen Gedragen: Een heerser liggend op zijn onderdanen wordt door honderden figuranten letterlijk op handen gedragen. Die figuranten krijgen straks een hoofdrol tijdens het bloemencorso van Zundert.



Geheimzinnigheid

Rond de enorme groep van figuranten hangt een sfeer van mystiek en geheimzinnigheid en dat heeft volgens Corina van Dijk een reden. “Wij hebben er voor gekozen om niet alle prijs te geven. Het moet een verrassing blijven hoe wij ons de eerste zondag van september presenteren.” Het is overigens voor het eerst in de lange corsohistorie dat er zoveel figuranten meelopen bij een wagen.



Hoofdrol voor figuranten

Medeontwerper van Op Handen Gedragen is Huub van Caam. Samen met de twee andere ontwerpers hebben ze nadrukkelijk nagedacht over de rol van enorme groep figuranten. ”Ze dienen niet alleen als drager van een dictator, maar het zijn ook driehonderd mensen die een geluid kunnen maken. Dat ga je in september voelen en dat ga je horen. Ze gaan zeker een hoofdrol krijgen in het theatrale aspect van ons ontwerp.”



Verboden voor camera's

Bij het passen van de maskers en de kleding is al aardig te zien hoe buurtschap Schijf zich straks gaat presenteren. Er is echter één maar, van de mooiste en mysterieuste outfits mogen geen beelden worden gemaakt.