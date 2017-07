Gewonde bij lossen van veevoer bij bedrijf in Waalwijk

WAALWIJK - Bij het bedrijf Jonker Petfood aan de Vijzelweg in Waalwijk is maandagmiddag tijdens het lossen van een lading veevoer een man in de problemen gekomen.

Volgens een omstander zou de man bedolven zijn onder het voer. Het slachtoffer raakte gewond en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.