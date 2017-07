Vrouw rijdt maïsveld in en slaat op de vlucht na politieachtervolging

VELDHOVEN - Een auto is maandagavond in Veldhoven een maïsveld ingereden na een politieachtervolging. In de auto zaten een man en vrouw. De man is voortvluchtig, de vrouw is na een korte vluchtpoging opgepakt.

De Nederlandse politie werd door Belgische collega’s ingeseind over de vluchtpoging. De rit eindigde op de Hoogeloonsedijk.

Diefstal

Het tweetal wordt verdacht van diefstal. In de auto werden ook gestolen spullen gevonden.

Een politiehelikopter zocht nog naar de gevluchte man. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.