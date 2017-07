'De raad is hier de baas', Nuenen heeft flinke kritiek op provincie

NUENEN - "Subjectief. Paniekerig. Het moet niet gekker worden." Een groot deel van de Nuenense gemeenteraad heeft flinke kritiek op het besluit van de provincie om de regie over de gemeentefusie over te nemen. De raad maakt bezwaar bij de provincie.

Maandagavond was er een extra raadsvergadering over de toekomst van de gemeente. Ralf Stultiëns (W70): "De raad is hier de baas! Het moet niet gekker worden. We gaan over onze eigen bestuurlijke toekomst!"



De gemeente Nuenen kan niet zelfstandig verder. Nu zijn er twee opties: samen gaan met Eindhoven of Son en Breugel. De provincie eiste december vorig jaar dat er uiterlijk vóór 1 juli een beslissing moest worden genomen. Dat gebeurde niet. Nuenen wilde pas na de zomervakantie een besluit nemen.



Twijfels

De provincie wilde absoluut niet langer wachten en nam het roer over. “Het is al sinds 2015 bekend. Anno 2017 mag er dan eindelijk wel eens wat besloten zijn”, vertelt provinciewoordvoerder Floris Ran, terugblikkend op het besluit.



“Het is ook in het belang van inwoners dat dit snel gebeurt”, vervolgt Ran. “We hebben serieuze twijfels over de kwaliteit en het tempo van de besluitvorming.”



De provincie draait het besluit niet meer terug. Vanaf 15 augustus gaat de provincie in gesprek met de drie gemeenten. Binnen zes maanden moet duidelijk zijn wat er onder de plaatsnaambordjes van Nuenen komt: gemeente Eindhoven of toch Son en Breugel.